شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تدعو لتلقيح الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا قبل الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

حضّت منظمة الصحة العالمية الجمعة الحكومات في جميع أنحاء العالم على الامتناع عن تلقيح الأطفال ضدّ فيروس كورونا قبل الانتهاء من تحصين كبار السنّ والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويأتي نداء منظمة الصحة بعد سماح كندا بإعطاء لقاح فايزر للأطفال في خطوة يتوقع أن تحذو حذوها دول غنية أخرى.

وقالت الدكتورة كايت أوبراين مديرة قسم اللقاحات والتحصين في منظمة الصحة العالمية: إنّ «الأولوية في إعطاء اللّقاحات في جميع أنحاء العالم يجب أن تكون للجماعات ذات الأولوية القصوى قبل البدء بالانتقال إلى مجموعات معرضة لخطر أقلّ بكثير للإصابة».

وأجازت كندا الأربعاء استخدام لقاح فايزر للأطفال من 12 عاماً وما فوق، لتصبح بذلك أول دولة تقدم على هذه الخطوة.

وقالت رئيسة المستشارين الطبيين الكنديين سوبريا شارما في مؤتمر صحفي: إنه من المتوقع أن تتبع بريطانيا والاتحاد الأوروبي نفس الخطى قريباً، بعد مراجعة نتائج الاختبارات نفسها التي قدّمتها الشركة المصنعة.

ومن المقرّر أيضاً أن تجيز الولايات المتحدة لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لتقارير إعلامية.

وفي حين أنّ مثل هذه القرارات ستمهد الطريق لملايين الأشخاص الآخرين لتلقّي اللّقاح في الدول الغنية، إلا أنّها تعزّز مخاوف منظمة الصحة العالمية بشأن نقص إمدادات اللقاحات في إفريقيا وأماكن أخرى.

وقالت أوبراين «عندما تكون لدينا إمدادات توزّع بشكل كاف وبطريقة عادلة، بحيث تؤمّن كل دولة تلقيح المجموعات ذات الأولوية القصوى، عندها نرحّب بشدّة باستخدام اللّقاح لجميع الفئات».