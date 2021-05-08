شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة حيوانات في الصين بسبب «علب المفاجآت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شغف «غريب» اكتسح الشباب في الصين يتعلق بما يسمى «علب المفاجآت»، وهي ظاهرة شراء صناديق من مواقع التجارة من دون معرفة محتواها، لكن هوس بعض الصينيين بعلب المفاجآت الغامضة اتخذ شكلاً مأسوياً؛ إذ عثر على 160 حيواناً محتجزاً داخل طرود، فيما نفق بعضها بسبب الاختناق.

وعَثر على الأقفاص المرسلة بالبريد متطوعون في ملجأ «أيزيجيا» المحلي للحيوانات داخل حافلة تابعة شركة «زي تي أو» للخدمات اللوجستية في تشنجدو جنوب غربي الصين. وتتلقى الحيوانات التي لا تزال على قيد الحياة متابعة خاصة من أطباء بيطريين.

وكتبت شركة اللوجستيات في توصيف للحادثة، أن الحافلة التي عُثر فيها على الحيوانات «كانت تضج بأصوات النباح والمواء. وبما أن باب الشاحنة كان مغلقاً، لم يكن يدخل الهواء بتاتاً وكان مصير الحيوانات الاختناق».

وأوضحت أن «كثيراً من الكلاب والهررة الصغيرة كانت نفقت أو تنازع». وقدمت «زي تي أو» اعتذارها عن الحادثة، موضحة أن الحيوانات كانت مرسلة داخل أقفاص بواسطة مواقع للتجارة الإلكترونية.