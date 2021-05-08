الاتحاد الأوروبي يعلّق على أحداث القدس.. ويؤكد: طرد العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح «غير قانوني»

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة خفض التصعيد القائم في مدينة القدس، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة المسئولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف.

وأعرب الاتحاد، في بيان أصدره اليوم السبت، عن قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف.

وأضاف البيان: "العنف والتحريض غير مقبولين، وينبغي ملاحقة المسئولين عنهما من جميع الأطراف".

وتابع البيان أن الاتحاد الأوروبي يحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة في القدس، مشدداً على ضرورة تفادي أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك.

وطالب الاتحاد الزعماء السياسيين والدينيين من جميع الأطراف بـ"ضبط النفس وتحمل المسئولية وبذل قصارى الجهد لتهدئة الوضع المتفجر".

وتطرق البيان إلى قرار السلطات الإسرائيلية إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسرياً من منازلهم في حي الشيخ جراح وغيره من أجزاء القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الأمر يستدعي بالغ القلق.

وتابع: "تعد إجراءات كهذه غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولن تخدم إلا تأجيج التوترات على الأرض".

وأمس الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 53 فلسطينياً، في اشتباكات بين مصلين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وتأتي الاشتباكات وسط تصاعد التوتر في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.

وفي القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، تنظم يوميا منذ أسبوع تظاهرات تشهد أحيانا كثيرة صدامات مع القوات الإسرائيلية.

ويعيش حي الشيخ جراح في المدينة على وقع نزاع حول ملكية أراض بنيت عليها عدة منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مسئولية الأحداث، مشيرا إلى أنه تم توجيه طلب لعقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة "لحماية شعبنا".