فيديو.. اللقطات الأولى لموقع وفاة 6 أشخاص داخل بيارة صرف صحي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على الفيسبوك تغطية مباشرة لوفاة 6 أشخاص داخل بيارة الصرف الصحفي في محافظة المنيا.

وشيع أهالي قرية صفانية في محافظة المنيا، اليوم السبت، جنازة 6 أشخاص، لقوا مصرعهم، إثر سقوطهم داخل غرفة صرف صحي بقرية صفانية داخل مركز العدوة شمالي محافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 13 آخرين بينهم شخص في حالة خطرة.

وقال أحد أهالي القرية، إنه خلال قيام أحد العاملين في مشروع الصرف الصحي بالقرية، غلق محبس أحد الغرف، انزلقت قدماه وسقط داخل مياه الصرف الصحي؛ وهو ما دفع الأهالي المتواجدين إلى التسارع لإنقاذه وقفز نحو 15 شخصًا خلفه.

وأوضح أهالي القرية، أن فرق الإنقاذ نجحت في استخراج 6 أشخاص "جثث هامدة"، هم:محمود عصام أحمد عبد النبي، وشقيقه طه ، وعرفة عبد الرسول، وبشير أحمد عبد النبي، وحامد محمد أحمد، وعبدالله عاشور.

وانتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى قرية صفانية، لمتابعة تداعيات الحادث.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، منذ قليل، "أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 وإصابة13 آخرين"

أوضح البيان، أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة المركزي و خروج 12 مصابًا لتحسن حالتهم بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.