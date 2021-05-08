بروتوكول بين البنك الأهلي و"الريف المصري" لتمويل مشروع المليون ونصف فدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة الريف المصري، لتمويل المستثمرين المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان في العديد من المناطق.

وقال بيان من البنك الأهلي اليوم السبت إن هذه المناطق مثل المغرة – غرب المنيا – امتداد غرب المنيا – الفرافرة القديمة – منطقة أبار توشكى– الطور وغيرها.

وحضر توقيع البروتوكول هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، واللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وقال عكاشة إن البروتوكول يأتي انعكاسا لاهتمام البنك الأهلي بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعي.

وأضاف: "يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل الأطراف توفر من خلالها التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الزراعية المستفيدين من المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، في كافة مجالات تمويل النشاط الزراعي سواء كان تنفيذ شبكات الري الحديث أو الميكنة الزراعية وكذا تمويل العملية الزراعية نفسها.

ويأتي هذه التمويل ضمن مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتوافر فيها شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك، بحسب عكاشة.

وقال يحيى أبو الفتوح، إن البنك يراعي الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات ويتيح التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعي من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة المخصصة لطبيعة هذا النشاط والتي تلبي احتياجات المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة به.

وبحسب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري، فإن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 نحو تنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية وبشكل خاص مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية من خلال توفير الخدمات الفنية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها.

وقال إن الشركة بصدد إضافة عدد من الأراضي الجديدة المُقترح ضمها إلى شركة "تنمية الريف المصري الجديد" في عدد من المناطق، من بينها أراضي جنوب قوته، ووادي الأسيوطي، ومنطقة غرب الأقصر، ووادي الصعايدة، ومنطقة غرب كوم أمبو، وغرب المنيا، وغرب مفلوط، والقوصية.

وقال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري إن البنك يولي اهتمام خاص بالمشروعات الزراعية بما ينعكس على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجه لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 33% مقارنة بالعام السابق مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 14.6 مليار جنيه لعدد 34 ألف مشروع.

وأكد عافية أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 96.3 مليار جنيه لنحو 89 ألف مشروع بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف الذي له تأثير مباشر على المواطن المصري من خلال توفير فرص عمل تستوعب مختلف الأنشطة الاقتصادية.