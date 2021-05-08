ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني التائه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دخلت حكومة الولاية الشمالية بالسودان في حالة طوارئ بعد معلومات تلقتها من الحكومة الاتحادية، مفادها بأن الصاروخ الصيني التائه في الفضاء قد يسقط صباح اليوم السبت بشمال السودان.

ومنذ أسبوع أطلقت الصين صاروخها الفضائي "لونج مارش 5 بي" إلى محطتها الدولية في الفضاء، لكنها فقدت السيطرة عليه ولم تستطيع تحديد وجهته النهائية.

وقالت حكومة الولاية الشمالية في بيان مساء الجمعة، إنها تلقت معلومات من لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية واتصال مباشر من وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره والمتوقع سقوطه صباح السبت بشمال السودان، بحسب موقع "سودان تريبيون".

وتعهدت الحكومة المحلية بتسخير كافة إمكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ الصيني.

وأهابت حكومة الولاية الشمالية بالمواطنين عدم الإنجرار وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى، والحرص على أخذ المعلومات حول الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية.