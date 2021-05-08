الرافدين يعلن الشرائح المشمولة بقروض ترميم الدور السكنية

بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن شمول الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا بقروض ترميم وتأهيل الدور السكنية.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز ان "مدة التسديد لتلك القروض تصل الى ١٠ سنوات" ، مبينا ان "التقديم عليها يكون من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات وبحسب الرقعة الجغرافية".



واضاف ان "القرض يشمل الموظفين ومنتسبي القوات الامنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا من حاملي الماستر كارد".