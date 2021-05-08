شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 28 شخص إثر مداهمة لشرطة "ريو دي جانيرو" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام برازيلية يوم الجمعة نقلا عن مصادر في الشرطة أن عدد القتلى في ما يعتقد أنه أكثر مداهمة دموية للشرطة في ريو دي جانيرو ارتفع إلى 28 شخصا.

وأفادت التقارير بأن 27 مشتبها بهم وشرطيا من وحدة مكافحة المخدرات، من بين القتلى .

وذكرت تقارير سابقة أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وأعضاء مزعومين فى عصابة المخدرات في "جاكاريزينيو فافيلا".

وذكرت وكالة أنباء "أجينسيا برازيل" أن ثلاثة أشخاص آخرين كانوا قد نقلوا إلى المستشفى، توفوا بعد ذلك متأثرين بجراحهم .

وأفادت بيانات محلية بأن عملية الدهم أسفرت عن أكبر عدد من الوفيات جراء عملية للشرطة في تاريخ ريو دي جانيرو.

وفي تموز/يوليو، علقت المحكمة العليا في البرازيل عمليات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء الجائحة. وقضت بأن هذه الحالات مسموح بها فقط في "حالات استثنائية للغاية".