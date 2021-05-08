شكرا لقرائتكم خبر عن «محميون».. شعب بريطانيا يتلقى خبراً ساراً بخصوص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بريطاني سابق، إن سكان المملكة المتحدة سيكونون محميين من "كوفيد 19" هذا الصيف.

وقال كلايف ديكس ، الذى تولى منصب رئيس فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة اللقاحات فى كانون أول/ديسمبر واستقال الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه لن يكون هناك انتقال للفيروس في المملكة المتحدة بحلول آب/أغسطس.

وأضاف لصحيفة ديلي تليجراف يوم الجمعة: "سنحمي السكان على الأرجح من جميع السلالات المعروفة"، متابعاً:"سنكون آمنين بحلول الشتاء القادم".