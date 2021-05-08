شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مفاوضات.. الجنود المنشقون في الصومال يعودون إلى ثكناتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أسابيع من التوتر والعنف في الصومال، انسحبت مجموعة من الجنود المنشقين من العاصمة مقديشو، حيث غادرت مركبات مزودة برشاشات معاقل للمعارضة في شمال مقديشو يوم الجمعة، حسبما قال كاما ميري، وهو أحد السكان المحليين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل أن الجنود وافقوا على العودة إلى ثكناتهم بعد مفاوضات مع سياسيين معارضين.

وقال ساني عبد الله، وهو أحد القادة، لـ (د.ب.أ): "نحن أعضاء في الجيش الوطني نحن لسنا ميليشيات"، مضيفا أن البلاد تحتاج بشكل عاجل إلى انتخابات جديدة.

وتشهد الصومال أزمة سياسية منذ تأجيل الانتخابات الجديدة وتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فارماجو لمدة عامين.