مواجهات القدس تمتد لغزة.. إطلاق بالونات حارقة واستئناف الإرباك الليلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق نشطاء فلسطينيون، السبت، عشرات البالونات الحارقة نحو التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، احتجاجا على أحداث القدس.

جاء ذلك، إيذاناً باستئناف ما يعرف بـ"الأدوات الخشنة" لمسيرة العودة التي توقفت مطلع العام الماضي بعد تفاهمات تهدئة غير مباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.



وقالت مجموعة "سواعد الانتفاضة" في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه "نعلن النفير العام في كل مناطق الوطن وعلى امتداد السلك الزائل شرق قطاع غزة".

وأكدت أن وحدات البالونات بدأت منذ الساعة الواحدة فجر السبت بإطلاق عشرات البالونات "نحو المستوطنات في محيط قطاع غزة".





وفي السياق أعلنت ما تسمى بـ"وحدات الإرباك الليلي" استئناف نشاطها من مساء السبت وقالت: "سنبدأ في مرحلة جديدة من أرباك حدود القطاع والغلاف ولن ندع سكان الغلاف والمستوطنات القريبة ينامون وسنجعل الجيش لا يعرف قوة ما سيحصل ولن ندعهم يعرفون طعم الراحة".



وتشكلت هذه الوحدات بعد عدة أشهر من انطلاق مسيرات العودة عام 2018 في قطاع غزة.

من جهتها، اعتبرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أن دعوات الشباب الثائر والوحدات الميدانية "دليل قوة ووحدة الموقف الوطني والشعبي المساند لانتفاضة أهلنا في القدس، وأن هذه الانتفاضة تمتد لكل مناطق فلسطين".

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المسجد بين مصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 205 فلسطينيين أصيبوا في المواجهات التي اندلعت ليلة الجمعة بالمسجد الأقصى وباب العامود وحي الشيخ جراح بمدينة القدس.

وأشار إلى نقل ٨٨ إصابة لمستشفيات القدس و20 للمستشفى الميداني، وباقي الإصابات تم علاجها ميدانياً، علما بأن عددا كبيرا من الإصابات كانت في الوجه والعيون والصدر بالرصاص المطاطي".