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الصين: 7 إصابات بكورونا لوافدين والإجمالي 90746

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الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم السابع من مايو أيار، مقارنة مع 13 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج، موضحة انخفاض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين إصابات مؤكدة، إلى ثماني حالات من 17 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90746 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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