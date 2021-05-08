مقتل وإصابة 9 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة غربي اليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل وأصيب 9 مدنيين، فجر السبت، في انفجار عبوة ناسفة لمليشيات الحوثي بمركبة مدنية غربي اليمن.

وزرعت عناصر متسللة لمليشيات الحوثي عبوات مضادة للدروع تعمل بالأشعة تحت الحمراء على جنبات طريق رئيسي قريب من خطوط النار جنوب محافظة الحديدة (غرب)، وذلك بغية استهداف القوات المشتركة.



وبحسب المقاومة المشتركة بالساحل الغربي لليمن في بيان فأن العبوة التي زرعها الحوثيون على حدود مديرتي بيت الفقيه والدريهمي انفجرت بمركبة مدنية تقل مدنيون بينهم نساء وأطفال ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وذكر البيان، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أن 3 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرين لدى انفجار العبوة الحوثية بمركبة كانت تتجه من بلدة "الجاح" صوب "مدينة الدريهمي" وتسير في الطريق الرئيسي.



ويتسلل عناصر لمليشيات الحوثي بشكل دائم لزرع العبوات الناسفة في طرقات البلدات المحررة من المحافظة خصوصا شراين الحياة الرابطة بين مدينتي الحديدة والخوخة.



في وقت سابق، الجمعة، أصيب طفلين، بإنفجار جسم من مخلفات مليشيات الحوثي، شرق مدينة الخوخة أكبر حواضر الحديدة المحررة جنوبا.



ومطلع الأسبوع الماضي، قتل وأصيب 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة تركها الحوثيون في أحد المزارع كثيفة الأشجار والتي كانوا يتخذونها معسكرا للتدريب وذلك بمديرية المراوعة شرقي المحافظة المطلة على البحر الأحمر.



وحصدت ألغام وعبوات الحوثي آلاف اليمنيين، إذ تتصدر الحديدة قائمة المحافظات اليمنية إثر تفخيخ بأكبر عدد من حقول الألغام ولعبوات الناسفة، وفقا لتقارير دولية.

