الأزمة المغربية الإسبانية تتفاقم.. الرباط تهدد بوقف التعاون الأمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الخارجية المغربية، فجر السبت، بياناً شديد اللهجة للحكومة الإسبانية، وذلك في سياق الأزمة بين البلدين

إثر استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو على أراضيها.

وقبل أسابيع، دخل إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إلى إسبانيا بأوراق وهوية مزيفين، إذ يرقد حالياً لتلقي العلاج من فيروس كورونا بأحد المستشفيات الإسبانية.

بيان الخارجية، الذي وصل ”الخليج 365” نسخة منه، حمل تهديداً مباشراً للجارة الشمالية، بوقف التعاون بين البلدين في مجالات الشراكة الثنائية، خاصة المجال الأمني والاستخباراتي.

وتلعب المملكة المغربية دوراً إقليميا غير مسبوق على مستوى محاربة الإرهاب، وخاصة توفير معلومات استخباراتية لشركائها بخصوص الجماعات الإرهابية. إذ ساهمت مرارا في تجنيب دول كأمريكا وفرنسا، وإسبانيا نفسها، العديد من الجرائم الإرهابية.

وأرد بيان الدبلوماسية المغربية، أنه منذ "أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين".



وفي هذا الصدد، أوردت الخارجية المغربية مجموعة من التوضيحات، مُشددة على أن "قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيا البوليساريو ليس مجرد إغفال"، بحسب تعبير البيان الذي اعتبر أن "هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا ، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب".

ولفت المصدر ذاته أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي، مؤكداً أن في الواقع "الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار"، يقول البيان، مسترسلا "الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو".

وأضاف أنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة"، مشدداً على أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين ، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين.

وزاد البيان أن "الاعتبارات الإنسانية لا توضح، علاوة على ذلك، أن الشخص متواطئ في انتحال الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية"، ليخلص إلى أنه "لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا البوليساريو".

ومن جهة ثانية، نبه البيان إلى أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.



لتختم وزارة الخارجية المغربية بيانها بالقول إن "الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين".



وفي وقت سابق، استدعت المملكة المغربية السفير الإسباني لديها لإبلاغه أسف وإحباط الرباط بشأن استضافة بلاده على ترابها زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.