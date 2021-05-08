شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة إدارة المخلفات الصناعية وتفاصيل إلزام المنشآت تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، الأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فى الوقت الذى وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

وفيما يلى نستعرض ضوابط إدارة المخلفات الصناعية، والدور المنوط به كل منشأة صناعية ودور هيئة التنمية الصناعية فى هذا الصدد من أجل الحفاظ على الصحة العامة، والجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات.

ووفقا للقانون:

تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة، وفقـًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017.

وتشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه.

وفى جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.