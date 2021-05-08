بالصور.. البحث عن جثة شاب غارق سقط في مياه بحر ميت يزيد بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تكثف قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جهودها في البحث عن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في مياه بحر ميت يزيد في نطاق مركز كفر الشيخ.

وأكد شهود عيان لـ"الخليج 365"، أنه حال استقلال الشاب "يوسف.ن.م"، دراجة نارية "موتوسيكل"، مع صديق له يدعى "م.ح.ف"، سقطت بهما الدراجة النارية من أعلى كوبري أبو عمر في مياه بحر ميت يزيد، بناحية مدينة مسير الجديدة في نطاق مركز كفر الشيخ.

وقال شهود العيان إنه جرى انتشال الشاب الثاني، فيما لقى الأول مصرعه غرقًا في مياه بحر ميت يزيد، وجاري البحث عن جثمانه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وسط متابعة، وترقب من الأهالي.