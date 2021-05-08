محافظ المنيا يتابع حادث سقوط أشخاص داخل غرفة صرف صحي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى قرية صفانية بمركز العدوة شمالي المحافظة؛ لمتابعة تداعيات حادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، منذ قليل، "أنه أثناء عمل الشركة المنفذة للأعمال على خطوط الطرد والشبكات للمشروع بالقرية، تم فتح طبة الغرفة الرئيسية للمحطة ضمن أعمال التطهير والتسليك من قبل أحد عمال الشركة ما أدى إلى سقوط أحد العمال بغرفة الصرف الصحي ، وعلى آثر ذلك تجمع عدد كبير من العمال وأهالي القرية والنزول إلى غرفة الصرف الصحي لمحاولة انقاذه ، وأسفر الحادث عن وفاة 6 عمال وإصابة13آخرين".

وأوضح البيان، أنه تم الدفع ب10 سيارات اسعاف وتم انتقال فريق من الإنقاذ النهري والحماية المدنية لموقع الحادث كما تم نقل المصابين لمستشفي مغاغه المركزي و خروج 12مصاب لتحسن حالتهم بعد اجراء كافة الفحوصات اللازمة، ويوجد حالة تحت الملاحظة بالمستشفى وحالته مستقرة.