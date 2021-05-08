مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية صفانية داخل مركز العدوة شمال محافظة المنيا، إلى 5 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وقال عدد من أهالي القرية، إنه خلال إغلاق أحد العاملين في المشروع الغطاء الرئيسي، انزلقت قدماه داخل بيارة الصرف، ما دفع الأهالي إلى النزول لإنقاذه، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص هم:محمود عصام أحمد عبد النبي، وشقيقه جمال ، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم انتشالهم من بيارة الصرف الصحي، وهم: محمد عرفه جلال، 35 عاما، وأحمد رفاعي أحمد عزام 21 عاما، وحمادة أحمد عبدالنبي 41 عاما، وأحمد محمود زكي 23 عاما، وأحمد رفاعي حسن 23 عاما، ومحمد محمود عبدالموجود 24 عاما، ومحمد رمضان علي 17 عاما، ووحيد غالب أحمد عبدالنبي 18 عاما، وصلاح محمد محمد 40 عاما " مهندس الصرف الصحي".