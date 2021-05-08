شكرا لقرائتكم خبر عن جنود مناهضون لرئيس الصومال يعودون إلى الثكنات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم قوات صومالية ساندت المعارضة: إن مئات الجنود بدأوا العودة إلى ثكناتهم الجمعة بعد التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء في أعقاب اشتباكات اندلعت بسبب خلاف بشأن فترة حكم الرئيس.

وأيد نواب البرلمان الصومالي يوم السبت إلغاء قرار تمديد فترة الرئاسة لعامين الذي كانوا قد وافقوا عليه في الشهر الماضي، وذلك بعدما عزز اندلاع العنف مخاوف من الانزلاق إلى حرب شاملة بين القوات المؤيدة للرئيس وتلك والمناهضة له.

وقال الرائد ديني أحمد المتحدث باسم القوات الداعمة للمعارضة لـ«رويترز»: اتفقنا على العودة إلى ثكناتنا بموجب أمر من رئيس الوزراء.

وكان قد صرح في وقت متأخر الخميس بأن القوات وافقت على العودة إلى ثكناتها.

وشمل اتفاق لإنهاء الأزمة التي استمرت شهورا مطالب بعودة القوات المؤيدة للمعارضة إلى الثكنات في غضون 48 ساعة وابتعاد الجنود عن الحياة السياسية والتعهد بعدم معاقبة الجنود الذين دعموا المعارضة.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبلي: إنه أشرف على إعادة فتح الشوارع وإزالة الحواجز في إطار الاتفاق المبرم يوم الأربعاء.

وأثارت الأزمة مخاوف من استغلال حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة لفراغ أمني إذا انقسمت القوات الحكومية على أسس قبلية وانقلبت ضد بعضها بعضا.