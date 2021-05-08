شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: طهران تمارس وصايتها على مناطق سيطرة الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: إن النظام الإيراني يحاول فرض سيطرته على اليمن ضمن مشروعه التوسعي في كامل المنطقة.

وأشار الوزير اليمني إلى أن تحركات الضابط فيما يسمى فيلق القدس الإيراني المدعو حسن إيرلو، تؤكد أنه بات يتصرف كحاكم فعلي، ويفرض نفسه المسؤول الأول عن العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف إن «هذه التحركات، دليل على أن قيادات الميليشيات مجرد أدوات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي في الجانب السياسي والعسكري وحتى الإداري، وأن النظام الإيراني يمارس عبر المدعو حسن إيرلو والمصنف في قوائم الإرهاب الدولية، وصايته المباشرة والمعلنة على إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين».

وأكد الوزير الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن «هذه الممارسات تكشف للمجتمع الدولي والرأي العام حقيقة الأحداث منذ الانقلاب الحوثي، وتؤكد محاولات النظام الإيراني لتحويل اليمن إلى منطلق لتنفيذ سياساته التدميرية، وأن الميليشيا مجرد أداة لتنفيذ هذا المشروع».

ميدانيا، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، الخميس، جراء قصف مدفعية شنته قوات الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. بحسب ما أورده موقع الجيش اليمني «سبتمبر نت» أمس الجمعة.

واستهدف القصف المدفعي، صباح الخميس، تجمعات ومواقع عناصر الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح.

وأسفر القصف أيضا عن تدمير آليات قتالية، وعربات تابعة للميليشيات المتمردة.