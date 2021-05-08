شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يجدد التحذير: ملايين البشر سيدفعون ثمن كارثة «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ورادعة بحق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إزاء مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ملف خزان النفط العائم صافر، دفع المليشيا للتمادي في التلاعب والمماطلة بالملف غير مكترثة بالمخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية.

وأضاف عبر "تويتر": "نجدد تذكير العالم بمخاطر اندلاع واحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية، والتي أكدت مراكز بحثية ودراسات وخبراء آثارها غير المسبوقة على البيئة والخدمات العامة والإنتاج الزراعي ومصايد الأسماك والموارد البحرية والمدنيين وسبل عيشهم في كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم والتدخل لوقف الكارثة الوشيكة التي ستستمر آثارها لعقود قادمة، وسيدفع ثمنها ملايين البشر، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بالملف والسماح للفريق الفني الأممي بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا دون قيد أو شرط.