موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. يخت بيزوس وديون السودان

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ناقشت السعودية، وباكستان، تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء رؤية المملكة 2030.

يثير نمو الطلب الكثيف على أشباه الموصلات قلقا عالميا بشأن تفاقم أزمة نقص الرقائق التي يتطلب حلها من 2 إلي 3 سنوات.

سجلت الدول الكبرى تفاوتا في ميزانها التجاري، مع استمرار تفشي موجات جديدة من جائحة فيروس كورونا رغم ارتفاع وتيرة التطعيم.

يظل "عالم اليخوت" الفاخرة والفارهة بأسراره وكواليسه، أهم الخيارات المفضلة لأصحاب المليارات حول العالم.

ارتفعت أسعار الذهب في العراق، في تعاملات مساء الجمعة 7 مايو 2021، مع صعود المعدن النفيس عالميا.

استقرت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية الجمعة 7 مايو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في تعاملات مساء الجمعة 7 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

قال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، الجمعة، إن بلاده اجتازت المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.