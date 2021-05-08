عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصاروخ الصيني الشارد يغير مساره ويزور سماء مصر مرتين

السبت 8 مايو 2021

الخليج 365

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، إن الصاروخ الصيني الشارد مر على مصر في العاشرة و٣٤ دقيقة من مساء الجمعة، وذلك لمدة دقيقتين في جنوب غرب الصحراء الغربية، قبل أن يعاود المرور في فجر يوم السبت.



وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أكد "القاضي" أنّ: "الصاروخ لازال يسير في المدار البيضاوي بارتفاعات 160 إلى 360 كم ومازالت السرعة المتوسطة 26 ألف كم في الساعة.

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "نأمل في الساعات القادمة أن يكون هناك تغيير في المسار وتلك السرعة، حتى تتاح الفرصة له للهبوط مع الجاذبية والاقتراب من الغلاف الجوي للأرض وإعادة السيطر عليه من خلال الخبراء الصينيين".

وأوضح "القاضي" أن: "الصاروخ الشارد سيمر مرة آخرى على مصر في فجر اليوم الجديد ولمدة دقيقتين أيضًا، وفي حالة اقتراب الصاروخ من الغلاف الجوي للأرض متوقع وفقًا تقارير التتبع والمراقبة يوم ٩ مايو القادم وبالتالي احتمالية تفككه واحتراقه وتحوله لشظايا وحطام كبيرة جدًا".

وأردف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "بناء على الأخبار الواردة من الصين فإن معظم مكونات القمر الشارد قابلة للاحتراق عند اختراقها الغلاف الجوب، ونأمل أن تمر الأزمة على خير والسلامة للجميع وأن يتم السيطرة على الحادث".