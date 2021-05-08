ليبيا.. ميليشيات تقتحم مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلام ليبية باقتحام عناصر مسلحة لفندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس.

وذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها أن مقتحمي مقر المجلس الرئاسي الليبي يطالبون بالتراجع عن عزل رئيس الاستخبارات، ويطالبون بإقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وأوضحت أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي غادر فندق كورنثيا من الباب الخلفي قبل وصول الميليشيات المسلحة إليه.

من جانبها، قالت صحيفة "المرصد" الليبية، إن المنفي في مكان آمن، في حين أن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله حسين اللافي يتواجد في تونس.

وأضافت أن نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني لم يكن موجودا في الفندق وهو في مدينة أوباري.

كان المجلس الرئاسي الليبي أعلن إقالة عماد الطرابلسي من منصب مدير جهاز الاستخبارات وتعيين حسين العائب بدلا منه.