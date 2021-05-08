شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوجه إنفاق موارد صندوق الصحة النفسية بالقانون الجديد.. 5 % حوافز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية، وذلك وفقا للقانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه، وفيما يلى نستعرض موارده وأوجه إنفاق الصندوق وفقا للقانون.

ويتم الصرف من حصيلة الصندوق على الأغراض الآتية:

(40%) لإجراءات التقييم المستقل.

(30%) للتدريب.

(10%) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.

(10%) لدعم لجان حقوق المرضى.

(5%) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.

(5%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية.

الجدير بالذكر أن موار الصندوق تتكون من:

– ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد.

- ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى عن كل حالة دخول للعلاج بها.

- الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.