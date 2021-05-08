"الاختيار 2" يوثق مأمورية الواحات.. "روايات البطولة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بمزيج من الحزن والفخر، استقبلت أسر شهداء حادث الواحات البحرية في مصر، الحلقة الـ26 من المسلسل المصري "الاختيار 2".

المشاعر التي تخللها حزن شديد مع استعادة الأهالي لذكريات فقدان أبنائهم الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغاشم، دفعت بعض الأهالي لانتظار الحلقة قبلها بساعات، فيما فضل بعضهم تجنب مشاهدتها.

وتعود وقائع الحادث المعروف بـ"حادث الواحات" إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حين استشهد 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية في تبادل لإطلاق النيران مع إرهابيين أثناء مداهمة بالواحات البحرية، غرب القاهرة.

وعرضت حلقة اليوم، في أقل من 7 دقائق، تفاصيل دامية من معركة الواحات التي دارت رحاها بالهاون والأسلحة الثقيلة من جانب الإرهابيين الذين غدروا برجال الأمن بين الجبال.



وعرض المسلسل مشاهد مؤثرة لاستشهاد الأبطال، ومنهم الشهيد إسلام مشهور الذي أبلغ قائده بإصابته فطلب منه نطق الشهادة، ليجيبه مشهور برغبته في استكمال المعركة قائلا: "يلا بقى ننزل نتعامل (هيا نتحرك لمجابهة الإرهابيين)" قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مشاهد عدة وثقت بسالة الشهداء الأبطال، فكانت أبرز العبارات عند إصابة أحدهم "غطي مكانه" (خذ مكانه)".. بينما تدك أصوات الهاون الصفوف،





وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حركت الحلقة مشاعر ملايين المغردين الذين عايشوا 4 شخصيات من الأبطال طوال أحداث المسلسل ومنهم "العقيد أحمد فايز، والمقدم أحمد جاد جميل، والمقدم محمد وحيد، والنقيب كريم أسامة فرحات.









”الخليج 365” تواصلت مع أسر بعض ضحايا "حادث الواحات"، إذ أجمعوا على أن توثيق "الاختيار 2" لبطولة أبنائهم يشعرهم بالفخر لأن سيرة الشهيد ستبقى خالدة بين الجميع، في مقابل السجل الأسود للإرهابيين الذي سيلاحقهم في الدنيا والآخرة.

تركت المنزل خوفا



يقول والد الشهيد أحمد حافظ شوشة، أحد أبطال حادث الواحات الإرهابي: "تركت منزلي قبل إذاعة الحلقة، خوفا من مشاهدتها، لا أستطيع أن أعيش هذا اليوم مجددا، والأكثر أن أرى ما سيفعله الخونة بابني وزملائه الشهداء".

وأضاف في حديث لـ"الخليج 365": "أتابع المسلسل منذ بدايته، وفخور بكل شهيد قدم روحه فداء للوطن، لكني أب وفقدت أغلى إنسان في حياتي، وألم الفقد أكبر من تحملي".





وأكد شوشة أنه يشعر بالفخر إزاء توثيق المسلسل لبطولات الشرطة هذا العام، فيما كان الجزء الأول يركز على بطولات الجيش، قائلا: "المسلسل جسد بطولات أبنائنا وتضحياتهم حتى يعم الأمن والأمان في بلدنا، وكشف عن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ليعلم الجميع الفرق الشاسع بين المخلص لوطنه والخائن".

ومع مرور نحو 4 سنوات على حادث الواحات، يعيد الأب المكلوم نفس العبارة التي قالها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء تكريم أهالي الشهداء، بإنه "لو لديه عشر أولاد مثل أحمد سيهديهم لمصر مهما مرت السنوات".

وبصوت يغلفه الحزن، قال الأب المكلوم: "لست حزينا على ابني لكني أشعر بالفخر لأننا أعدمنا من أفقدونا إياه، وتصدينا لإرهاب الجماعات التي حاولت النيل من بلادنا.. كل ما أشعر به هو الفخر وحسرة قلبي على خسارته".

ولم تستطع سحر السيد، زوجة الشهيد العميد إمتياز كامل، أحد أبطال حادث الواحات، متابعة حلقة اليوم، لأنه سيعيد إليها أوقاتا عصيبة عاشتها مع استشهاد زوجها.









وقالت سحر لـ"الخليج 365": "المسلسل نجح في هدفه وهو سرد تضحيات قدمها رجال مخلصون للوطن، وفضح الإرهاب والفكر المتطرف الذي لا يعرف حرمة دماء".

وتعترف الزوجة بأنها لم تتابع الاختيار سواء الجزء الأول أو الثاني، خوفا من عدم قدرتها على تحمل مشاهد الغدر والخيانة التي لحقت بالأبطال، لكنها فخورة بتوثيق سيرتهم.

دموع وصورة

سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور، أحد أبطال حادث الواحات الإرهابي، قالت لـ"الخليج 365" عن حلقة اليوم: "انتظرت حلقة اليوم منذ بداية عرض المسلسل، وكنت أدعو الله أن يصبرني وأنا أرى بطولة ابني وزملائه وكيف ضحوا من أجل مصر".

وبدموع منهمرة، تابعت: "ابني كان وديعة واستردها الله، لكن كان صعب علي ما شاهدته اليوم.. ما يصبرني أن سيرته ستبقى بين المصريين، واليوم هناك ملايين ترحموا عليه ودعوا له".





وتابعت "اليوم الجمعة هو نفس يوم وقوع الحادث الإرهابي، وفي رمضان، ولعل ليلة القدر كانت أمس منذ بداية عرض الحلقات التي تناولت الحادث, كلها علامات جيدة وبشرى تطمئن قلبي".

ومضت الأم قائلة: "توثيق المسلسل لبطولة أبنائنا رسالة سامية، حتى تكشف جرائم الجماعة الإرهابية، وترد من كان عقله مغيبا عن الحقائق".











