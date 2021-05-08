حوادث إيران الغامضة مستمرة.. حريق هائل في بوشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع ‏حريق واسع النطاق، الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة "بوشهر" النووية.



وأضافت: "لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر".

وتابعت: "فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في بوشهر، ولم يصب أحد حتى الآن".

ومن جهته، قال نائب رئيس عمليات الإطفاء بمدينة بوشهر، مهدي محمدي باغملايي، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن "الحريق وقع في القصب الذي يحيط بساحة الشهيد مطهري، وبالقرب من شارع الإمام علي".

وأضاف "سيتم الإعلان عن تفاصيل لهذا الحادث خلال ساعات"، مشيراً إلى أن أسباب الحريق لم تتضح بعد.

ويأتي الحريق ضمن سلسلة حوادث مجهولة تضرب إيران، مؤخرا، أحدثها ما وقع في شبكة توزيع الكهرباء في منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة بمفاعل "نطنز" النووي.

الحادث في نطنز جاء بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في نطنز، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.

وفي يوليو/تموز الماضي تعرض "نطنز" لانفجار غامض وصفته السلطات بأنه "عملية تخريب" تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت أصابع الاتهام الإيرانية حينها إلى إسرائيل بالوقوف وراءه.

كما اندلع أيضا حريق كبير في ميناء بوشهر في يوليو/ تموز الماضي، مما أدى لاحتراق 7 سفن على الأقل، من دون وقوع ضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حينها أن حريقا اندلع في مصنع عائم يقع جنوبي ميناء بوشهر، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، الذي أتى على عدة سفن في الميناء.