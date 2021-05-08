واشنطن: شركاؤنا يرغبون في اتفاق مع إيران يعالج سلوكها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، إن الشركاء الأوروبيين يرغبون في الوصول لاتفاق أقوى وأطول مع إيران لمعالجة سلوكها بالمنطقة.

وأضافت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات صحفية عن المحادثات النووية الإيرانية: نأمل أن نتمكن من تمديد الاتفاقية الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري.



وفي وقت سابق، أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن شكوكه بشأن جدية إيران خلال المفاوضات الجارية حاليا في فيينا.

وردا على سؤال في البيت الأبيض إن كان يعتقد أن إيران جادة بشأن المحادثات التي تجرى في فيينا، أجاب الرئيس بايدن بالقول: "نعم لكن أي مدى وما هم على استعداد لفعله أمر مختلف. لكننا ما زلنا نتحاور".

واستأنف دبلوماسيون معنيون بالاتفاق النووي الإيراني بفيينا، في وقت سابق الجمعة، مباحثاتهم سعيا إلى إنقاذ الاتفاق بحلول نهاية مايو/آيار الجاري.

وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق -وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا- جولتها الرابعة من المباحثات في فندق بالعاصمة النمساوية بعد توقف لأيام بحسب الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.

وتهدف المباحثات إلى إحياء كلي لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، فيما يريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددا إلى هذا الاتفاق.