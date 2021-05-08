بالصور.. مليشيات تحاصر مقر "الرئاسي" الليبي بطرابلس وتطالب بإقالة مسؤولين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاصرت عناصر وسيارات مسلحة تابعة لمليشيات بالغرب الليبي، مساء الجمعة، فندق "كورنثيا"، وسط العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر المجلس الرئاسي.

وأفادت مصادر محلية بالعاصمة طرابلس لـ"الخليج 365" بأن المليشيات تحاول اقتحام مقر الرئاسي، للمطالبة بإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، واللواء حسين العائب، من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد أقل من يوم من تعيين الرئاسي للأخير.

وتطالب المليشيات التي تحاصر مقر الرئاسي بالإبقاء على المليشياوي، عماد الطرابلسي، المعين من قبل الحكومة الليبية السابقة برئاسة فايز السراج رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، وتعيين بديل للوزيرة المنقوش التي تطالب بإخراج جميع المرتزقة من البلاد.





ويقيم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في فندق "كورونثيا" الذي يتخذه مقرا لرئاسة المجلس، في حين أن عضوي المجلس موسى الكوني في مهمة عمل بالجنوب، والعضو الثاني عبدالله اللافي، في تونس في زيارة عمل.

وتعقيبا على الحادث، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في بيان لها، إن "الاقتحام الذي حدث الليلة في طرابلس هو اقتحام لفندق، وليس لمقر المجلس الرئاسي الذي ليس له مقر دائم للاجتماعات".

وأوضحت أن الموقع هو مقر من مقرات اجتماعات المجلس، واليوم هو يوم عطلة أسبوعية وليس يوم عمل ولم يتعرض أحد لأذى.



وعقد قادة المليشيات، مساء الجمعة، اجتماعا بالعاصمة طرابلس للمطالبة بتغيير نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الرافضة لوجود المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد، ولرفض تعيين اللواء حسين العايب رئيسًا لجهاز المخابرات العامة خلفًا لعماد الطرابلسي المكلف من قبل السراج المنتهية ولايته.

وتقوم وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في هذه الأثناء بزيارة عمل إلى الجنوب الليبي ضمت مدينتي سبها و"القطرون" آخر المدن الحدودية مع تشاد والنيجر.





وقرر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تكليف اللواء حسين محمد خليفة العائب، بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية.

واعتبر نشطاء ومحللون أن إقالة الطرابلسي خطوة مهمة باعتبار أنه قيادي مليشياوي بارز منذ عام 2011، وارتكبت المليشيات التابعة له العديد من الجرائم في العاصمة، ما أجبر السراج على تعيين الطرابلسي في هذا المنصب في وقت سابق في الحكومة السابقة.

وعانى الجهاز في حقبة الطرابلسي من سيطرة المليشيات وضعف كبير، وهو ما سبق واعترف به وزير الداخلية في حكومة السراج فتحي باشاغا خلال مؤتمر صحفي سابق.

