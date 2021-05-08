مواجهات القدس تعكر صفو إحياء ليلة القدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 163 إصابة بالمواجهات التي شهدتها مدينة القدس الشرقية، الجمعة، بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وقال الهلال الأحمر في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم تسجيل 163 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والشيخ جراح وباب العامود".



وأضاف: "تم نقل 83 إصابة لمستشفيات القدس، فيما جرى علاج باقي المصابين ميدانياً".

وتابع: "عدد كبير من الإصابات كانت في الوجه والعيون والصدر بالرصاص المطاطي".

وذكر الهلال الأحمر أنه أقام "مستشفى ميدانيا بالقدس للتعامل مع الإصابات بعد امتلاء المستشفيات" القريبة.

وقبيل ساعات منتصف الليل، كان العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية يحاصرون المسجد القبلي المسقوف بالمسجد الأقصى، مطالبين المصلين المتواجدين فيه بالخروج.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365" إن أفراد الشرطة أطلقوا قنابل الصوت داخل المسجد في محاولة لإجبار المصلين على الخروج.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لـ"الخليج 365" إن نحو 1000 فلسطيني كانوا يتواجدون في المسجد.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: "غالبية المصلين قدموا من مناطق بعيدة للاعتكاف بالمسجد استعدادا لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى مساء السبت".

ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن آلاف الفلسطينيين شاركوا بالمواجهات في المسجد الأقصى.

وأضافت: "أصيب 6 من رجال الشرطة بجروح خلال هذه الحوادث وبعضهم بحاجة إلى علاج طبي".

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية، والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.