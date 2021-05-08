موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. إكرامية تويتر ومحاكمة أبل

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علقت منصّة تويتر هذا الأسبوع حسابات عدة، يبدو أن هدفها إعادة نشر رسائل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أعلنت جوجل عن بعض الميزات المحسنة للعائلات بالنسبة لمساعدها الصوتي Google Assistant.

كشفت تفاصيل محاكمة أبل و Epic Games، عن عدم تحقيق منصات إكس بوكس أية مكاسب لمايكروسوفت لذلك ستبيعها بخسارة.

قدمت تويتر أداة جديدة تحمل اسم "تيب جار" (علبة الإكراميات) تتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ مالية للمغردين المفضلين لديهم.

