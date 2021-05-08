موجز ”الخليج 365” للسيارات.. مدرعة كهربائية وموديلات هيونداي 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

في عالم السيارات يحدث أن تحتفظ موديلات كلاسيكية بمكانتها، لما أثبتته من كفاءة تدفع مستخدميها للحفاظ عليها وترفع من قيمتها مع الزمن.

أعلنت جنرال موتورز عن أحدث منتجاتها في عالم الصناعات العسكرية، مدرعة جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية.

تعاني ماركات صناعة السيارات من أزمات مالية طاحنة، تدفعها لإيجاد حلول تخفض بها الإنفاق وفي نفس الوقت تزيد من الربح.

تسعى هيونداي لتحسين أسطولها لعام 2022 مع الاقتصاد في طرح نسخ جديدة كليا، بمنح صبغة الـ "فيس ليفت" لعدد من الموديلات.

تحظى مجموعة من السيارات الكهربائية بعام سعيد منذ بداية 2021، لتحقيقها معدل مبيعات لأفضل معدل مبيعات خلال العام حتى الآن.

لكل ماركة سيارات بارزة مجموعة من الموديلات كانت عثرات في تاريخها وأطلق عليها سيارات سيئة السمعة.

تستعد شركات السيارات الكبرى لعودة منافسات سباقات "ناسكار" الأمريكية الشهيرة في 2022، بعد إلغائها في 2020 والتأجيل في 2021.

