عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع أعداد المصابين.. إعادة فتح المسجد الأقصى وانسحاب الجيش الإسرائيلي

السبت 8 مايو 2021

الخليج 365

انسحب الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، من باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد يوم دامٍ شهد مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وعناصر من الشرطة والجيش الإسرائيليين.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي انسحبت من باحات المسجد الأقصى، بعد ساعات من إغلاقه على المصلين ومنع المقدسيين من الدخول إليه أو الخروج منه.

وأعاد الفلسطينيون فتح المصلى القبلي بعد أن أغلقه جنود الجيش الإسرائيلي بالسلاسل على المعتكفين داخل المسجد الأقصى، وبعد إقدام القوات الإسرائيلية على قطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد.

وباشر مئات الشبان بعمليات تنظيف لباحات المسجد الأقصى التي تحولت لساحة مواجهة على مدار الساعات الماضية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي عشرات قنابل الغاز والقنابل الصوتية، وأطلق خلالها الرصاص المطاطي والمعدني.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الإصابات خلال المواجهات التي وقعت في باحات المسجد الأقصى ومنطقة الشيخ جراح إلى 178، وصفت جراح بعضهم بـ"الخطيرة".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن نجل محافظ القدس عدي عدنان غيث، تم إدخاله إلى العناية المكثفة وتجهيزه للعمليات؛ حيث تبين إصابته بكسر بالجمجمة نتيجة إصابته بالرصاص المطاط في ساحات المسجد الأقصى.

وعلى إثر التصعيد الإسرائيلي الكبير في المسجد الأقصى، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، فيما توعدت فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة.