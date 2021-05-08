شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. استقرار نسبة التأييد الشعبي لماكرون عند 33% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

كشف استطلاع فرنسي للرأي، أجراه معهد «إيلاب»، ونشرت نتائجه، الجمعة، استقرار نسبة التأييد الشعبي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند 33%، وذلك قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري لصالح صحيفة «لي إيكو» ومحطة «راديو كلاسيك» الإذاعية، ارتفاع التأييد الشعبي لرئيس الوزراء جان كاستيكس نقطة مئوية واحدة، ليستقر عند 27%.

ويحظى ماكرون، وفقاً للاستطلاع بتأييد كبير بين الأصغر سناً، إذ يثق فيه 41% ضمن الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، مقابل 34% لمن تجاوزوا 65 عاماً. وأشار الاستطلاع إلى أن ماكرون لا يزال يحظى بتأييد شعبي واسع في العاصمة باريس والمنطقة المحيطة بها، مقارنة مع المقاطعات أو المناطق الريفية، وذلك قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشمل الاستطلاع ألفاً، عبر الإنترنت في 4 و5 مايو/أيار الجاري، مع هامش خطأ بين 2.7% و3%.