شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة «الرمان»..مطار بيروت يحبط تهريب مخدرات في أدوات للزينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبطت السلطات اللبنانية، الجمعة، تهريب نحو 60 كيلوجراماً من مادة الحشيش عبر مطار بيروت الدولي، كانت معدة للتوجه نحو هولندا، بعدما تم تخبئتها في داخل أدوات نحاسية للزينة، في واقعة تأتي بعد شهر من إعلان السلطات السعودية عن ضبط حبوب مخدرة في شحنة رمان.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن سلطات الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي ضبطت 60 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام.

وشددت السلطات اللبنانية، إجراءاتها لمكافحة تهريب المخدرات، خاصة بعدما ضبطت السلطات السعودية في شهر إبريل/نيسان الماضي، مخدرات مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان، أعلنت على إثرها حظر استيراد الفاكهة من لبنان.