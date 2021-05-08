شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تواصل "كلمتين سياسة".. وتقدم تقريرا عن الائتلافات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت حلقة اليوم عن "الائتلافات البرلمانية"، جاء فيها أن من حق الأعضاء والأحزاب تشكيل ائتلافات برلمانية وأن الائتلاف ينشأ بتوقيع الأعضاء على وثيقة سياسية تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى.

وأضافت أن الائتلاف الجديد يخطر رئيس المجلس بتشكيله وأنه يجب أن يلتزم بأحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أنه يمنع تأسيس ائتلافات فئوية أو عقائدية أو طائفية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت حملة بعنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت أولى حلقات الحملة عن الاستجواب البرلمانى أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أن لائحة البرلمان تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس ويتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب ولا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور.

وجاء من بين المصطلحات السياسية التى ركزت عليها الحملة وقدمت تعريفا لها بطريقة سهلة ومبسطة، طلب الإحاطة، الذى عرفته بأنه وسيلة لتوصيل صوت المواطنين، وأنه أداة مهمة لمراقبة أداء الحكومة.