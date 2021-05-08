بالرابط.. تعرف على شروط التقديم لوظائف مدارس "فولكس فاجن" التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للانضمام لفريق عمل بمدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بصيانة وإصلاح السيارات بحي الأسمرات، خلال الفترة من 6 وحتى 20 مايو 2021.

وتوفر المدرسة لمن تنطبق عليهم الشروط ويتم اختيارهم للعمل العديد من المميزات مثل الحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بالأداء والتدريبات التقنية عالية الجودة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

ويشترط للعمل بالمدرسة اجتياز المتقدمين للمقابلات الشخصية التي ستعقد بوزارة التربية والتعليم، فور إغلاق باب التقديم، الذي سيكون يوم 20 مايو الجاري.

وأوضحت الوزارة، أن يتم التعامل مع الناجحين بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

وجاء الوظائف المطلوبة كالتالي:

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