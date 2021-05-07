شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينياً بعد مواجهات بين الطرفين في منطقة الشيخ جراح، شرقي القدس، والتي بدأت منذ مساء الخميس ومازالت مستمرة.

كما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن إصابة 53 فلسطينياً خلال المواجهات، وقامت قوات الكيان الصهيوني، بغلق مداخل حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، إثر اشتداد المواجهات، وفقاً للعربية نت.

وواجه الفلسطينيون قوات الاحتلال بالحجارة، مرددين عبارات “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وتأتي الاشتباكات إثر قيام قوات الاحتلال، بإجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، لصالح مستوطنين تابعين للكيان الصهيوني.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية.

وقالت الوزارة إنها تشعر بقلق بالغ إزاء ​احتمال إجلاء عائلات فلسطينية تعيش منذ أجيال في حي الشيخ الجراح.

وأكدت أهمية تجنب الخطوات الأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات.