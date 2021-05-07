مواجهات القدس.. فلسطين تدعو لتحرك دولي والأردن يدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت فلسطين، الجمعة، عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس الشرقية.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة للشعب الفلسطيني عبر تلفزيون فلسطين: "وجهت سفيرنا في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة".

وأضاف: "إنني أطالب المجتمع الدولي في ظل هذه التطورات الأخيرة بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه".

وتوجه إلى الفلسطينيين بالقول: "أحيي وقفتكم الشجاعة في الدفاع عن القدس عاصمتنا الأبدية بكافة أحيائها ودفاعكم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والشيخ جراح بشكل خاص".

وأضاف: "أؤكد لكم على أن بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس".

وتابع الرئيس الفلسطيني: "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات أثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات".

بدوره، أدان الأردن الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى، وفق بيان للخارجية الأردنية.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية، والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.



