الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية غربي مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وذكر بيان للجيش اليمني أن دفاعات الجيش اليمني أسقطت الطائرة المسيّرة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أثناء تحليقها في أجواء جبهة الكسارة غرب المحافظة النفطية.

في الصدد، أوضح الجيش اليمني في البيان، وصلت إلى ”الخليج 365” نسخة منه، أن قواته بإسناد بري من رجال القبائل وجوي من مقاتلات التحالف حررت مواقع جديدة في جبهة "العلم" بمحافظة الجوف على الحدود الشرقية من مأرب.

وأسفرت المعارك، وفقا للبيان، عن انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

في وقت سابق، الجمعة، اعتبر متحدث الجيش اليمني، الجمعة، معركة محافظة مأرب، شرقي البلاد، أنها فاصلة، مؤكدا فشل مليشيا الحوثي في تحقيق أي تقدم على الأرض.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني العميد ركن عبده مجلي، في تصريحات صحفية، أن الجيش أحرز مكاسب ميدانية على محورين شرقي اليمن، وذلك غربي مأرب وفي محافظة الجوف المجاورة.

