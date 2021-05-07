الرئيس الفلسطيني: سنطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس المحتلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الجمعة إنه وجه سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بمدينة القدس المحتلة وأراضي دولة فلسطين المحتلة.

وحمل الرئيس عباس في كلمة ألقاها عبر تلفزيون فلسطين حكومة الاحتلال "المسؤولية الكاملة" عما يجري في مدينة القدس المحتلة من "تطورات خطيرة واعتداءات آثمة" وما يترتب على ذلك من تداعيات.

وطالب عباس المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه".

وأكد أن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها الأبدية قدس الاقداس".

وخاطب الفلسطينيين قائلا "يا أبناء شعبنا في القدس وفي كل مكان أحيي وقفتكم الشجاعة في الدفاع عن القدس عاصمتنا الأبدية بكل أحيائها ودفاعكم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة و(حي) الشيخ جراح بشكل خاص".

وكانت الرئاسة الفلسطينية دانت في وقت سابق اليوم التصعيد "الخطير والمتواصل" من جانب سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابوردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني على المواطنين في حي (الشيخ جراح) وعمليات القتل اليومية ستخلق "توترا وتصعيدا خطيرا" محملا حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد وتداعياته ومطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.