شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجيز للقادمين إليها استخدام فحوص كورونا الذاتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إن بإمكان المسافرين الدوليين المتجهين إلى الولايات المتحدة استخدام بعض فحوص «كوفيد- 19» الذاتية للوفاء بمتطلبات الدخول.

وفي يناير/كانون الثاني، ألزمت المراكز الأمريكية جميع المسافرين بتقديم نتائج فحوص تثبت خلوهم من الفيروس قبل ثلاثة أيام من الوصول أو ما يثبت تعافيهم من الإصابة به.

وأشادت نقابة «إيرلاينز فور أمريكا» العمالية، بقرار المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: «السماح بفحوص منزلية تخضع للمراقبة وحائزة موافقة إدارة الأغذية والدواء الأمريكية للمسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة. هذه خطوة مشجعة في مجال تيسير عملية السفر الدولي».