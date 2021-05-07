شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: التفاوت في اللقاحات بين الدول «غير مقبول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

حضت منظمة الصحة العالمية، مجدداً، الجمعة، الدول الغنية ضمن «مجموعة السبع» على إعطاء الأولوية المطلقة للوصول المنصف إلى اللقاحات، معتبرة أن الوضع الحالي «غير مقبول»، موضحاً أن أكثر من 80% من اللقاحات تستهلك في البلدان مرتفعة الدخل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس في ختام مؤتمره الأسبوعي، إن «أهم شيء نحتاجه الآن هو اللقاحات والإنصاف في اللقاحات»، مشدداً على أن الوباء يواصل التفشي مع تسجيل حوالي 100 ألف وفاة أسبوعياً.

وأضاف: «نعلم جميعاً ما يجب القيام به لزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتالي زيادة التحصين في البلدان»، قبل أن يشير إلى أن «أكثر من 80%» من جرعات لقاحات كوفيد في العالم تستعمل في البلدان الغنية، حين أن البلدان منخفضة الدخل تستعمل 0,3% منها.

وحذّر المسؤول الأممي بأن «هذا التفاوت غير مقبول». وتابع: «هذا غير مقبول ليس فقط لأنه مسألة أخلاقية، ولكن أيضاً لأننا لن ننجح في هزيمة الفيروس في عالم منقسم».

وشدد جيبريسوس على أن «من مصلحة دولة العالم مشاركة اللقاحات وتقديم المساعدة لأن الإنصاف في اللقاحات ليس صدقة، بل يخدم مصلحة الجميع»، ونبّه أن اللقاحات وحدها ليست كافية، وأنه من الضروري للغاية وضع التدابير الصحية التي دعت إليها منظمته لفترة طويلة: العزل والتتبّع والأقنعة والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وغيرها.

ويخشى المسؤول تكرر الطفرة الوبائية المتفلتة التي شهدتها البرازيل والآن الهند في مكان آخر إذا جرى التخلي عن القيود.

وكان جيبريسوس دعا الاثنين دول «مجموعة السبع» التي سيجتمع رؤساء دولها وحكوماتها حضورياً في يونيو/حزيران المقبل في بريطانيا، لتوفير مبالغ أساسية تبلغ 19 مليار دولار لتمويل آلية لتشارك الأبحاث، ووسائل مكافحة الفيروس.