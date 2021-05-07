شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى «التهدئة» في القدس و«تجنّب» عمليات الإخلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى «التهدئة» في القدس و«تجنب» إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر للصحفيين: «نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد التوتر في القدس»، معربة أيضاً عن «القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية» من أحياء في القدس الشرقية و«كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم مُنذ أجيال».

وشددت على أنه «مع دخولنا فترة حساسة»، «سيكون من الضروري التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة».

وأضافت: «قلنا مراراً وتكراراً إنه من الضروري تجنب إجراءات أحادية من شأنها مفاقمة التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإخلاء والأنشطة المتعلقة بالاستيطان».