شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء اسكتلندا تعد باستفتاء جديد حول الاستقلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلاسكو - (أ ف ب)

وعدت رئيسة الوزراء الاسكتلندية زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال الجمعة مواطنيها باستفتاء جديد لتقرير المصير «في الوقت المناسب» في حال فوز حزبها بانتخابات محلية جرت الخميس.

وعبرت نيكولا ستورجن عن ثقتها الكبرى في أن النتائج الكاملة المرتقبة السبت ستصب لصالح حزبها، موضحة: «نحن على الطريق الصحيح في الحزب الوطني الاسكتلندي لفوز انتخابي رابع على التوالي».

وقالت ستورجن التي أتى كلامها في جلاسكو بعد الإعلان عن فوزها المريح في دائرتها بحصولها على 60,2% من الأصوات إنها تظن أن حزبها «على الطريق الصحيح ليحصل على شرف تشكيل حكومة جديدة». وأضافت: «في حال كانت هذه نتيجة الانتخابات فعلاً، أتعهد اليوم معاودة العمل فوراً وإنعاش البلاد بعد «كوفيد-19» وتوفير خيار مستقبل أفضل لهذا البلد في الوقت المناسب».

وفي حال الفوز بالانتخابات، تنوي رئيسة الوزراء الاسكتلندية الضغط على الحكومة البريطانية للسماح باستفتاء جديد حول تقرير المصير.

ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقوة تنظيم استفتاء جديد مشدداً على أن استفتاء كهذا «لا يمكن أن يحصل إلا مرة واحدة في كل جيل». وخلال استفتاء 2014 أيد 55% من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة. إلا أن الاستقلاليين يؤكدون أن البريكست الذي عارضه 62% من الاسكتلنديين، غيّر المُعطى.

وترغب نيكولا ستورجن في أن تحصل اسكتلندا على استقلالها لتطلب بعد ذلك الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.