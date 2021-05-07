شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرحب بإنهاء التحقيق في قضيته مع ممثلة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - أ ف ب

رحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، بقرار لجنة الانتخابات الفيدرالية وقف التحقيق في قضية دفع أموال للممثلة ستورمي دانيلز، في مقابل سكوتها عن علاقة جمعتها بالملياردير الجمهوري.

وقال ترامب في بيان: «أسقطت لجنة الانتخابات الفيدرالية في واشنطن بالكامل الدعوى الزائفة المقامة ضدي بدفع أموال لنساء والمتصلة بالانتخابات الرئاسية عام 2016».

وأضاف: «أشكر اللجنة على قرارها هذا، وعلى وضع حد لهذا الفصل من الأخبار المضللة».

وهاجم ترامب محاميه السابق مايكل كوهين قائلاً: «كانت قضية مبنية على أكاذيب تفوه بها مايكل كوهين، وهو محام فاسد ومدان».

وكانت لجنة الانتخابات الفيدرالية تحقق فيما إذا كان كوهين المحامي الشخصي لترامب دفع آنذاك 130 ألف دولار لدانيلز يمثل انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وحكم على كوهين بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره عام 2018 بالذنب ولم يتم توجيه أي اتهام إلى ترامب في القضية، وقالت لجنة الانتخابات الفيدرالية التي تضم أعضاء بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، الخميس، إنها وصلت في تحقيقاتها إلى طريق مسدود، وبالتالي أنهت التحقيق.

وتلقى كوهين، الذي قطع روابطه مع ترامب وتحول إلى معارض علني له، قرار لجنة الانتخابات بعدم التصديق على حد وصفه.

وكتب كوهين في تغريدة: «دفع المال لشراء السكوت تم بتوجيه من دونالد جاي. ترامب»، مضيفاً: «كان يجب إدانة ترامب كما تمت إدانتي». وتساءل: «أمر محير كيف يمكن للجنة الانتخابات الفيدرالية أن تحكم باتجاه مغاير؟».