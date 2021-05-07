شكرا لقرائتكم خبر عن سعود المعلا يشيد بمرسوم تنظيم نادي الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إصدار المرسوم الخاص بتنظيم العمل بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن هذا المرسوم يعتبر امتداداً لأمر صاحب السمو حاكم الشارقة عام 1979 عندما وجه بتأسيس النادي وافتتاحه رسمياً لممارسة النشاط لخدمة ورعاية أبناء الشارقة من كافة الفئات السنية وهذا يؤكد حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير كل ما من شأنه أن يفيد الشباب والرياضة والثقافة ورعاية الأبناء في كافة مناطق إمارة الشارقة والتي سعت إدارة النادي إلى ترجمة هذه التوجيهات لتصبح الشارقة منارة شطرنجية.

وقال: إصدار هذا المرسوم يحفظ للنادي حقوقه القانونية وينظم الأسس الإدارية ويدعم من مكانة النادي دولياً وقارياً وعربياً ومحلياً بعد أن أكد أبناء إمارة الشارقة وجودهم على الخريطة الدولية وحققوا إنجازات شطرنجية تحسب لدولة الإمارات وللشارقة.

كما تقدم رئيس النادي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة لدعمهما لمسيرة النادي ولاعبيه.