شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لبطولة أكاديمية الموهوبين لكرة القدم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أكاديمية الموهوبين بدبي لكرة القدم بطولتها الودية السنوية، حيث نال فريق إيطاليا اللقب بفوزه في النهائي على البرازيل بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 6-6، وسجل لإيطاليا كابتن الفريق عبدالرحمن سمير«خمسة أهداف»، وعمر اسلام، وللبرازيل أحمد أيمن «خمسة أهداف»، وعمر محمد.

وفي ركلات الترجيح سجل لإيطاليا عبدالرحمن سمير وعمر إسلام وجمال محمد، وللبرازيل محمد تامر وعبدالله خان وأهدر أحمد أيمن.

ونال فريق الأرجنتين البرونزية بفوزه على فرنسا 4-2، وسجل للفائز

عمر سمير«هدفين»، وأحمد اسلام والوليد البشير، وللخاسر عمر الهلالي «هدفين».

وتم في حفل الختام تكريم كل من هشام الحوشي رئيس مجلس إدارة شركة سرعة السهم التي وفرت الملاعب والأدوات الرياضية، وأعضاء لجان البطولة وهم: أبو الفضل عرفة وخالد العدوي (حكام) ود. أحمد خليل ( اللجنة الطبية)، وأحمد يحيى (اللجنة الإعلامية).

وكرم أحمد أيمن بالحذاء الذهبي لنيله لقب الهداف برصيد 13 هدفاً، أما اللاعبون المثاليون فهم: عمر محمد، أدهم أحمد، الوليد البشير، محمد إيهاب، أحمد أيمن، يوسف محمد، محمد حاتم، كريم عمرو، ياسين عمرو.

وشكر أحمد مصطفى مؤسس الأكاديمية أولياء الأمور على حضورهم البطولة ومساهمتهم في نجاحها، كما شكر مدربي الأكاديمية خالد العدوي مدرب فريق 8 سنوات، وإبراهيم رمضان مدرب فريق 6 سنوات، وحازم خالد مدرب فريق 9 سنوات، وابو الفضل عرفة مدرب فريق 10 سنوات، وأحمد القلعاوي مدرب فريق 12 سنة، ووليد جابر مدرب الحراس، وأحمد خليل طبيب الفرق.