«الإمــارات» أول رمــايـة «التارجـت ســـبرنت»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريقا الإمارات للرجال والسيدات بطلاً لبطولة الإمارات «التارجت سبرنت» خامس البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للرماية هذا الموسم في ميادين نادي مصفوت في عجمان مشاركة قياسية واسعة ومن الجنسين.

وتوج فريق الإمارات بطلاً لفئة الرجال على صعيد الفرق برصيد 18.18 نقطة، وضم كلاً من أحمد خالد الكعبي وأحمد علي الكعبي وخليفة حمد الجابري، واحتل فريق العين المركز الثاني برصيد 19.19 نقطة، وتكوَّن من راشد الكتبي ومحمد العامري وأحمد الزيودي، ونال كأس المركز الثالث فريق مصفوت برصيد 20.09 نقطة، وضم الفريق خليفة الكعبي وشهاب الكعبي وسعود الشريقي.

أما على صعيد الفردي رجال، فقد نال ذهبية البطولة لاعب فريق الإمارات سالمين الشامسي، وحل زميله حمد الكعبي ثانياً، ولاعب مصفوت عادل النعيمي ثالثاً.

وأما على صعيد السيدات، فقد توشح فريق الإمارات بالذهب برصيد 24.11 نقطة، ونال الفضية فريق نادي العين، وثالثاً فريق مصفوت.

وفاز فريق الإمارات بأول ووصيف بطولة السيدات عبر الغالية الكربي ومريم الزرعوني.

وأعرب سيف الزحمي عضو مجلس إدراة الاتحاد رئيس لجنة الحكام عن سعادته بالمشاركة الواسعة للجنسين والالتزام التام بالبروتوكول الصحي والمستوى الفني للمشاركين،كما اثنى على حسن التنظيم ووجه الشكر إلى نادي مصفوت مستضيف البطولة وإلى الأندية المشاركة واللاعبين.

من جانبه، أوضح د. محمد عامر المدير الفني للاتحاد أن «التارجت سبرنت» مسابقة مستحدثة أدرجها اتحاد الإمارات للرماية عام 2018 ضمن نشاطة وهي تجمع بين الرماية والجري، حيث يقوم كل رامٍ بالجري 400 متر ثلاث مرات على أن يرمي بعد كل من المرة الأولى والثانية خمسة أهداف كاملة.