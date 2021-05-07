شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى يطلق مبادرة "خليك واعى واتطعم" للتوعية بأهمية لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة تحت عنوان "خليك واعى واتطعم" للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن التطعيم هو وسيلة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض.

وأضاف أحمد فتحى فى تصريحات له، أنه نظرًا لسرعة انتشار فيروس كورونا "Covid19" وإصابة معظم سكان العالم به، فيجب التسجيل باللقاح نظرًا لدوره فى الحماية من فيروس كورونا بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية والتى توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها بشكل آمن وفعال طبقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية.

وناشد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين بحجز دورهم فى تطعيم كورونا لحماية مصر وشعبها.